Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги огласила список кандидатов на престижную награду имени Алексея Черепанова, вручаемую лучшему новичку сезона.

За звание победителя поборются три молодых таланта: нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский и форварды из других клубов — Матвей Поляков ( СКА) и Михаил Федоров ( «Металлург»). Имя лауреата будет выбрано путем голосования среди команд лиги.

Александр Жаровский принял участие в 69 матчах, забросив 16 шайб и отдав 28 результативных передач, что в сумме составляет 44 очка. Михаил Федоров, сыгравший 66 матчей, отметился 16 баллами (девять голов и семь передач). Матвей Поляков, проведший 68 игр, набрал 29 очков (16 голов и 13 передач).

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 28 мая 2026 года.