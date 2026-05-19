Главный тренер «Баффало» Линди Рафф прокомментировал вылет своей команды из Кубка Стэнли.

Линди Рафф globallookpress.com

«Больно. Я сказал команде, что сейчас нам больно, но эта боль пройдёт. Я не позволю этой одной игре определить весь наш сезон. Я сказал игрокам, как я ими горжусь. Мы боролись в шестой игре в Монреале, а затем вернулись сюда и дали себе все шансы на победу. Так что эта одна игра не определяет наш сезон», — приводит слова Раффа пресс-служба «клинков».

«Баффало» впервые за 16 лет вышел в плей-офф Кубка Стэнли. В этом году «клинки» дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили «Монреалю» со счетом 3-4 в серии.