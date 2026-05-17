Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении своей команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Тяжелая игра, немного бросков с обеих сторон. Перед третьим периодом мне казалось, что мы в хорошей форме, но гол в большинстве всё решил. Не так много создали, бросили всего четыре раза за последние 40 минут. Думаем о следующем матче.

Раннее начало матча? Условия одинаковые для всех, это нельзя использовать как оправдание. Никаких проблем. Состояние Иванова? Будем знать больше завтра. Он не смог завершить игру, после обследования будет информация.

Насколько отсутствие Иванова сказалось? Очевидно, любой игрок важен. К сожалению, травмы — часть игры. Они дают шанс зайти другим и показать себя. Он воин. Если будет шанс, что он сыграет, будет в составе», — цитирует слова Хартли Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 2:2. Следующая встреча между этими командами состоится 19-го мая в Ярославле.