Сборная Австрии обыграла Венгрию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года (группа А).

В составе австрийской сборной дубль оформил Тимо Никль, отличившись на 47-й и 59-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Винценц Рорер на 5-й минуте и Доминик Цвергер на 46-й минуте.

У Венгрии шайбы забросили Иштван Шофрон на 11-й минуте и Петер Винце на 53-й минуте.

После этого матча Австрия занимает 1-е место в группе А с 6-ю очками в активе. Венгрия — на 7-й строчке без набранных баллов.