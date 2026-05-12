По данным «СЭ», «Трактор» назначит на пост главного тренера американца Скотта Гордона.

63-летний Гордон ранее работал главным тренером в клубах НХЛ «Айлендерс» и «Филадельфия». Также он входил в тренерские штабы команд «Торонто» и «Сан-Хосе» и был ассистентом тренера сборной США на Олимпиаде-2010. Гордон возглавлял национальную команду на чемпионате мира 2011 года.

Сезон-2025/26 «Трактор» завершил на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв серию «Ак Барсу» со счетом 1-4. С декабря 2025 года командой руководит Евгений Корешков.