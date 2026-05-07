Наставник ярославского «Локомотива» Боб Хартли поделился эмоциями от невероятного камбэка своего клуба в седьмой игре полуфинала Кубка Гагарина.

По ходу матча железнодорожники уступали со счётом 1:3, смогли перевести игру в овертайм, где вырвали победу, и теперь будут играть в финале против казанского «Ак Барса».

«Не знаю, с чего начать после того, что произошло. Шестая игра: проигрывали в две шайбы, вытащили на последних секундах и выиграли во втором овертайме. Сегодня — опять, седьмая игра. Проигрывали в две шайбы. Шалунов забил очень важный гол в конце второго периода, потом сравняли в третьем периоде и снова выиграли во втором овертайме. Такая гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражались и бились друг за друга! Горжусь, что работаю с ними и получаю удовольствие от этого», — цитирует Хартли «Чемпионат».