Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился эмоциями после волевой победы своей команды в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (3:2 ОТ2).

Напомним, что «железнодорожники» уступали омичам со счетом 0:2 к 59-й минуте встречи. За 33 секунды до конца основного времени Максим Шалунов оформил дубль и сравнял счет. В овертайме Рушан Рафиков забросил победную шайбу.

«Много сил и эмоций отдали, старались просто доводить шайбу до ворот, то есть ничего сверхъестественного. Горд за ребят, горжусь каждым, просто пластались, верили до конца. Нас наградили за это, заслужили, наверное. Сейчас ничего не испытываем, устали, но еще дело не сделано. Есть еще седьмой матч, самый главный», — сказал Рафиков «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3. Ранее сообщалось о том, что решающая седьмая встреча между этими командами может быть перенесена.