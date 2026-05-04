«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ2) в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

Александр Радулов — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

В составе омской команды голы записали на свой счет Василий Пономарев на 10-й минуте и Максим Лажуа на 40-й минуте.

«Локомотив» сумел сравнять счет за минуту до конца третьего периода. Дублем отметился нападающий команды Максим Шалунов.

Команды довели дело до второго овертайма, где сильнее оказался «Локомотив». Победный бросок на счету Рушан Рафиков на 96-й минуте.

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3. Седьмая игра между этими командами состоится 6-го мая в Ярославле.