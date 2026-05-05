Седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» может быть перенесён.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», гости столкнулись с логистическими проблемами и не могут вылететь из Омска в Ярославль из-за временного закрытия аэропорта.

Сообщается, что рассматриваются два варианта развития событий: либо матч будет перенесён на другую дату и всё же пройдёт в Ярославле, либо решающая игра состоится в Екатеринбурге на арене «Автомобилиста».

Изначально седьмая встреча серии была запланирована на 6 мая в Ярославле. Начало — в 19:30 мск.