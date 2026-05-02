Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре на фланге.

Большую часть своей карьеры форвард выступал на позиции центрального нападающего, а в нынешнем сезоне тренер сместил его на позицию крайнего форварда.

«Для меня нормально, если в следующем сезоне начну на фланге. Если тренер Дэн Мьюз захочет использовать меня там, и я помогу второму звену, никаких проблем. Для меня это не какие-то радикальные изменения — лишь небольшие нюансы. Думаю, в этом сезоне это сработало, я играл неплохо.

Но посмотрим, чего от меня захочет тренер. Обычно всё обсуждается индивидуально — ты разговариваешь с тренером и он объясняет, какую роль видит для тебя в команде. Для меня это точно не проблема», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Питтсбург» 62 матча, забросил 21 шайбу и сделал 43 голевые передачи.