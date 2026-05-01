Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко не стал раскрывать свои дальнейшие планы.

Андрей Кузьменко globallookpress.com

Репортер Эндрю Кнол сообщил, что Кузьменко, отвечая на вопрос о своем будущем, лишь уклончиво сказал: «Посмотрим».

В предыдущем сезоне Андрей набрал 25 очков (13 голов и 12 передач) в 52 матчах, но завершил регулярный чемпионат досрочно из-за травмы. В плей-офф он сыграл лишь одну игру, и его команда не смогла выйти во второй раунд.

На сезон 2025/26 Кузьменко заключил однолетний контракт, по которому заработал 4,3 миллиона долларов. Летом он станет свободным агентом, не имеющим ограничений.