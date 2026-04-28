Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

«Если "Локомотив" не обыграет "Авангард", то серия закончена? Сомневаюсь… Руководят командами канадские специалисты, пускай доказывают, кто из них лучше. Не в характере "Локомотива" сдаваться! Он будет биться в каждой игре с "Авангардом". Это принципиальная игра, которая многое может определить, все будет зависеть от этого результата», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится завтра, 29 апреля, в Омске.