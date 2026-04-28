Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:4) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде.

Насколько сложно было играть в 11 нападающих? Это никак не связано. Вся проблема в удалениях, которые мы нахватали. Нападающих могло быть хоть 15, итог был бы такой же, если бы мы действовали так же.

Мы прекрасно понимали, что соперник будет давить после поражений в первых встречах. Обычно мы держим счет и получаем результат, который нам необходим. Как я и сказал, мы саботировали матч, и на этом точка. Мы сами создали эти проблемы.

Это был мягкий матч, и он не был похож на матч уровня плей‑офф. Счет был 2:0 в нашу пользу почти половину матча», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 30 апреля в Омске.