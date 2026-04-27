Петербургский СКА на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с Леонидом Тамбиевым.

Контракт с тренером был расторгнут 27 апреля по взаимному согласию сторон. Карьеру специалист продолжит в московском «Динамо».

Тамбиев обладает внушительным тренерским опытом: он долгое время работал в ВХЛ, возглавлял различные возрастные сборные, а в КХЛ с 2021 по 2025 год руководил «Адмиралом». Сезон-2025/2026 специалист завершал в штабе СКА в роли помощника главного тренера.

Что касается «Динамо», то прошедший регулярный чемпионат команда начинала под руководством Алексея Кудашова. По ходу сезона он покинул пост, и его сменил Вячеслав Козлов. В плей-офф Кубка Гагарина бело-голубые уступили минскому «Динамо» в четырёх матчах уже на стадии первого раунда.