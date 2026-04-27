Вратарь «Сочи» Илья Самсонов прокомментировал ситуацию с возможным продлением сотрудничества с клубом, отметив, что переговоры проходят непросто.

Голкипер напомнил, что его контракт действует еще один сезон, однако в соглашении есть определённые нюансы, о которых он не может говорить публично.

«Буду ли играть в "Сочи"? Там есть немного подводных камней, пока что не могу о них говорить. Не для прессы.

Хочу ли остаться в клубе? Есть определённые трудности, не могу вдаваться в подробности, не буду сейчас о них говорить», — цитирует Самсонова «Чемпионат».

Ранее «Сочи» получил права на вратаря у «Металлурга» и подписал с ним контракт сроком на два года, который рассчитан до конца сезона-2026/2027.