Эксперт Дэвид Паньотта поделился ожиданиями относительно возможного нового контракта российского форварда Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Евгений Малкин globallookpress.com

По его мнению, 39-летний нападающий может подписать соглашение сроком на один год с зарплатой около пяти миллионов долларов. Паньотта выразил уверенность, что клуб и игрок смогут договориться без серьёзных трудностей.

«Ожидаю, что Малкин точно останется в команде на следующий сезон», — сказал Паньотта в шоу Hello Hockey.

Действующий контракт «Питтсбурга» с Малкиным рассчитан до конца текущего сезона.