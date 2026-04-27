Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Металлурга» (2:4) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Мы допустили ошибок больше, чем соперник. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Соперник перестроился? Конечно, для нас это не стало неожиданностью. Тем более соперник об этом говорил. Считаю, мы справлялись с этим натиском — за исключением шайбы, пропущенной в меньшинстве.

Не скажу, что мы провели плохой матч. Допустили ошибок больше, и я с этого начал. Важно было донести до ребят, что надо играть и придерживаться нашего плана. Мы неплохо провели второй период, много атаковали. Допустили ошибку при выходе из зоны, чем воспользовался соперник. В третьем периоде у нас была инициатива, но не хватило созданных моментов в реализации», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

Победа позволила «Металлургу» сделать счет в серии равным — 1:1. Третий матч состоится в Казани 29 апреля.