Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (1:3).

«Мы хорошо начали, повели в счёте, но после паузы получили большинство, там удалились, получили гол и ещё один в меньшинстве. Прошел короткий промежуток — и счёт стал уже 1:2. Оставались в игре. Но огорчило, что в третьем периоде получили ненужные удаления, которые решили исход матча.

Затянувшаяся пауза после массовой драки плохо повлияла на команду? Не сказал бы, что это следствие паузы. Мы получили удаление. В первые две игры серии их большинство играет решающую роль», — передает слова Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:2. Следующая встреча между этими командами состоится 28-го апреля в Омске.