Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (5:2) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Не хочу говорить, что была доминация с нашей стороны. Матч получился достаточно равным. И несмотря на то, что мы забросили много шайб, были моменты, над которыми надо поработать, чтобы стать лучше. Есть вообще непростительные для нас моменты. И не надо ссылаться на счет. Потому что в каких‑то моментах мы сыграли хорошо, а в каких‑то не очень. Доминация — слово очень опасное. "Локомотив" тоже очень хорошо играл», — цитирует Якупова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 26 апреля в Ярославле.