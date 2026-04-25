Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о победе «Ак Барса» в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2).

«В первом матче "Ак Барс" "перебил" и перебегал "Металлург"? В принципе, да. Все, кто смотрел матч, это видели. А ещё обратили внимание, что в первые пять минут игроки "Ак Барса" нанесли 12 бросков и этим очень удивили Магнитогорск. Но как только у "Металлурга" появилось большинство, они сразу показали, как умеют играть и сыграли очень продуктивно.

Неуверенная игра вратарей у "Металлурга"? Я бы не стал все сваливать на вратарей, когда броски идут в одну сторону, с этим непросто справиться, как морально, так и физически. Давайте сделаем скидку на то, что идёт первый матч серии.

Может ли "Металлург" чем‑то удивить "Ак Барс" во втором матче серии? Это они ещё в сезоне показали, они многих удивили, заблаговременно выиграв чемпионат. Сбрасывать со счетов эту команду точно нельзя. Нужно наслаждаться хоккеем и получать удовольствие», — сказал Дементьев «Матч ТВ».

«Металлург» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:1. Следующая встреча между этими командами состоится 27-го апреля в Магнитогорске.