«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» (5:2) в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В составе омичей дублем отметился Максим Лажуа, отличившись на 23-й и 41-й минутах встречи.

Еще по шайбе забросили Василий Пономарёв на 8-й минуте, Эндрю Потуральски на 19-й минуте и Джозеф Чеккони на 31-й минуте.

У «Локомотива» голами отметились Денис Алексеев на 33-й минуте и Максим Шалунов на 43-й минуте.

После этого матча «Авангард» повел в серии с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующая встреча между этими командами состоится 26-го апреля в Ярославле.