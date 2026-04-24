Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Роман Канцеров globallookpress.com

«Наверное, будет самая тяжелая серия в этом плей-офф. Но не хочу обесценивать предыдущих соперников: "Сибири" не смогли забить в четвертом матче, "Торпедо" тоже проиграли в овертайме. Все эксперты говорят, что "Ак Барс" будет брать габаритами — нам нужно делать акцент на атаку, на скорость. И не давать слабину, отвечать.

С кем ассоциируется "Ак Барс"? Яшкин, Барабанов, в целом там боевая команда. И Дыняк — он сам говорил, что играет на грани фола. Главное, чтобы все было честно, не было ударов исподтишка», — цитирует Канцерова «Спорт-Экспресс».

Первый матч между командами состоится завтра, 25 апреля, в Магнитогорске.