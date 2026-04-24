Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев поделился информацией о переговорах с Даниилом Гутиком относительно нового контракта.

Даниил Гутик globallookpress.com

«Мы предложили Даниилу новый контракт, и он сейчас размышляет. Также он рассматривает возможность попробовать свои силы в Северной Америке. Многие игроки мечтают о таком шаге, и Даниил считает, что готов к этому вызову. Мы будем следить за развитием ситуации и выяснять, есть ли у него реальные предложения из-за океана или это просто игры агентов», — цитирует Беляева Sport24.

В ходе минувшего регулярного чемпионата 24-летний нападающий перешел из «Адмирала» в «Спартак», набрав в общей сложности 47 (20+27) очков за 65 матчей.