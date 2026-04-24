«Флорида» ведет переговоры о продлении контракта с Сергеем Бобровским, но пока без ощутимого прогресса.

По словам инсайдера Грега Вышински, переговоры идут сложно, так как Бобровский настаивает на долгосрочном соглашении.

Агенты хоккеиста ориентируются на контракт Бреда Маршана, который прошлым летом подписал соглашение на 31,5 миллионов долларов на шесть лет с средней зарплатой 5,25 млн в год.

Руководство «Пантерз» не готово идти на такие уступки, так как Бобровский завершил сезон 2025/26 с худшими показателями в карьере, отразив лишь 87,7% бросков.

Daily Faceoff отмечает, что у «Флориды» есть много достойных альтернатив на замену Бобровскому.