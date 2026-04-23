Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поделился мыслями о предстоящей полуфинальной серии с «Металлургом».

globallookpress.com

«"Металлург" — хорошая команда, поэтому жду боевую серию.  Мы к ней готовы.  У них очень хорошее владение шайбой, поставленные контратаки.  Нужно лишить их этого, особенно контратак.  Они хорошо играют клюшками в стык, стараются убегать.  Поэтому нам нужно ставить корпус, быть "тяжёлыми" на шайбах.  Они будут в нас врезаться, им будет тяжело», — цитирует Барабанова пресс‑служба казанцев.

Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» стартует 25 апреля в Магнитогорске