Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поделился мыслями о предстоящей полуфинальной серии с «Металлургом».

«"Металлург" — хорошая команда, поэтому жду боевую серию. Мы к ней готовы. У них очень хорошее владение шайбой, поставленные контратаки. Нужно лишить их этого, особенно контратак. Они хорошо играют клюшками в стык, стараются убегать. Поэтому нам нужно ставить корпус, быть "тяжёлыми" на шайбах. Они будут в нас врезаться, им будет тяжело», — цитирует Барабанова пресс‑служба казанцев.

Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» стартует 25 апреля в Магнитогорске