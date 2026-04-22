Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о возможном назначении Романа Ротенберга на должность главного тренера клуба.

«Сейчас мы находимся в процессе определения шорт-листа по наставникам "Трактора" и согласования возможных кандидатур. На данный момент Романа Ротенберга там нет», — цитирует Савина 74.ru.

В текущем сезоне челябинцев возглавляли поочередно Бенуа Гру, Рафаэль Рише и Евгений Корешков. Последний, к слову, являлся помощником Ротенберга во время его работы в СКА.