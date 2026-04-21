Алексей Сопин, генеральный менеджер «Авангарда», объявил, что защитник Вячеслав Войнов возобновил тренировки в общей группе после травмы.

«Вячеслав Войнов ближе всех к возвращению в строй. Сегодня он начинает заниматься вместе с командой. Александр Волков и Семен Чистяков продолжают восстанавливаться. Мы надеемся, что они присоединятся к нам в ходе серии», — сообщил Сопин ТАСС.

36-летний Вячеслав Войнов последний раз выходил на лед 30 марта в матче 1/8 финала плей-офф КХЛ против «Нефтехимика», который завершился победой «Авангарда» со счетом 5:2. В четвертьфинале «Авангард» обыграл ЦСКА с результатом 4-1.