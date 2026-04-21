Московское «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера клуба Леонида Тамбиева.

55-летний специалист будет руководить командой на протяжении следующего сезона (2026/2027) вместо Вячеслава Козлова, который был у руля бело-голубых с ноября 2025 года.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало седьмым в Западной конференции и вылетело в первом круге плей-офф от минских одноклубников со счётом 0-4.

Тамбиев известен по работе с «Адмиралом» (2021–2025), где он добился значительных результатов. В этом сезоне он был помощником Игоря Ларионова в СКА.