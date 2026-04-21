Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выразил уверенность в готовности своих подопечных к полуфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

«Мы знаем, как их обыгрывать, но за последние два года мы проиграли им два седьмых матча, так что будет тяжело и для нас, и для них. В прошлом чемпионате у нас была перестройка, два года назад сменился тренер по ходу плей-офф. Сейчас мы более спокойно подходим, и в этом смысле должно быть нам попроще», — отметил капитан в интервью «Чемпионату».

Первая игра серии состоится 24 апреля в Ярославле и начнётся в 19:00 по московскому времени.