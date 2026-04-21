Бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на аналогичный пост в столичном клубе.

«Опытный тренер, уже лет шесть работает в КХЛ. Посмотрим, что у него получится в "Динамо". В топ-клубах Тамбиев не работал. Может, приспособится. Он может вывести "Динамо" на новый уровень. Почему бы и нет? Он неплохо показал себя в "Адмирале".

Видимо, у "Динамо" такая судьба — быть связанным с Латвией. До этого был Знарок из Риги, я тоже в какой-то степени из Латвии. Можно сказать, что традиция. Динамовец Виктор Тихонов тоже в Риге работал. Есть преемственность.

Не назначили Ротенберга? Роман Борисович был в клубе весь год, видел хоккеистов. Он имеет представление о команде, которое не имеет приходящий тренер. Ему было бы проще любого другого тренера. Наверное, статус у него повыше Тамбиева. Всё-таки работал со СКА и сборной», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало седьмым в Западной конференции и вылетело в первом круге плей-офф от минских одноклубников со счётом 0-4.

Тамбиев известен по работе с «Адмиралом» в период с 2021 по 2025, где вывел клуб во второй раунд Кубка Гагарина-2023. Во второй половине этого сезона он был помощником Игоря Ларионова в СКА.