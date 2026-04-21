Илья Ковальчук, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, стал президентом клуба «Шанхайские Драконы».

Эту информацию подтвердил пресс-релиз клуба. Новая должность в структуре команды была создана специально для Ковальчука. Евгений Артюхин, в свою очередь, занял пост генерального менеджера. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 17 апреля Ковальчук будет назначен президентом «Шанхайских Драконов», а Артюхин станет генеральным менеджером клуба.

Илья Ковальчук завершил свою карьеру в хоккее в 2025 году. Последним клубом в его профессиональной деятельности стал московский «Спартак». В КХЛ он играл за СКА и омский «Авангард», с которыми вместе выиграл Кубок Гагарина три раза.