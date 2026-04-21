Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказал своё мнение по поводу назначения знаменитого в прошлом хоккеиста Ильи Ковальчука президентом клуба «Шанхайские Драконы».

Илья Ковальчук globallookpress.com

«Рад, что Ковальчук остался в хоккее и возглавил клуб, что такой человек будет передавать свой опыт игрокам и руководителям, так как он работал у нас на Олимпиаде в Китае. Такие опытные люди должны оставаться в нашем хоккее. Хочется пожелать ему удачи, успехов, а мы будем помогать ему, будем всегда рядом», — сказал Каменский «Матч ТВ».

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что Ковальчук стал президентом ХК «Шанхайские Драконы», а генеральным менеджером — ещё один известный хоккеист, Евгений Артюхин.

По итогам этого сезона «Шанхайские Драконы» не смогли пробиться в плей‑офф, заняв девятое место на «Западе».