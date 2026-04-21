Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что победа над ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина далась омской команде нелегко. Счет в серии составил 4-1.

«Мы очень рады, что серия с ЦСКА не затянулась, поскольку у некоторых игроков были травмы, которые нужно было лечить. Однако матчи с ЦСКА оказались одними из самых сложных в нашей истории. Это был настоящий мужской хоккей с упорной борьбой, и мы выложились на полную», — цитирует Буше «Чемпионат».

В полуфинале «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом». Первая игра серии запланирована на 24 апреля.