Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов не получит нового контракта по итогам нынешнего сезона. Об этом информирует «Бизнес Online».

В сезоне-2025/26 белорусский клуб вышел в плей-офф, где уверенно прошёл московское «Динамо» (4–0), однако во втором раунде уступил «Ак Барсу» с таким же счётом в серии.

По ходу сезона специалист не раз критиковал селекционную работу клуба, а после серии с казанской командой публично говорил о недостатке характера у игроков.

Сообщается, что Квартальнов может остаться в клубе только в случае вмешательства высшего руководства Беларуси и возможных изменений в менеджменте «Динамо».

Также отмечается, что интерес к тренеру проявляет челябинский «Трактор».