Канадский спортивный портал TSN составил рейтинг лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона 2025/2026.

Никита Кучеров globallookpress.com

Тройку лидеров возглавил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 130 очков (44 гола и 86 передач) в 76 матчах.  Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии TSN:

1.  Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2.  Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);

3.  Никита Кучеров («Тампа»);

4.  Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»);

5.  Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);

6.  Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»);

7.  Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»);

8.  Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

9.  Кейл Макар («Колорадо»);

10.  Эван Бушар («Эдмонтон»);