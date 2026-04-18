Канадский спортивный портал TSN составил рейтинг лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона 2025/2026.
Тройку лидеров возглавил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 130 очков (44 гола и 86 передач) в 76 матчах. Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии TSN:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
3. Никита Кучеров («Тампа»);
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»);
5. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
6. Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»);
7. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»);
8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
9. Кейл Макар («Колорадо»);
10. Эван Бушар («Эдмонтон»);