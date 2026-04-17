Наставник «Филадельфии» Рик Токкет высказался по поводу работы с российским форвардом Матвеем Мичковым.

«Теперь он получает необходимую информацию, лучше все понимает и применяет на деле. Мне кажется, что в начале он нервничал из-за проблем с пониманием. Коммуникация стала гораздо лучше, языковой барьер ушел.

Мичков стал больше времени проводить с одноклубниками? Я тоже это заметил. Раньше он часто бывал один, но теперь его чаще видно рядом с другими молодыми парнями. Его английский стал лучше, он стал больше вовлечен. Теперь он и другие новички ходят вместе ужинать. Это хороший знак и новый шаг вперед в его развитии», — заявил Токкет пресс-службе НХЛ.