Наставник «Филадельфии» Рик Токкет высказался по поводу работы с российским форвардом Матвеем Мичковым.

Матвей Мичков
«Теперь он получает необходимую информацию, лучше все понимает и применяет на деле.  Мне кажется, что в начале он нервничал из-за проблем с пониманием.  Коммуникация стала гораздо лучше, языковой барьер ушел.

Мичков стал больше времени проводить с одноклубниками?  Я тоже это заметил.  Раньше он часто бывал один, но теперь его чаще видно рядом с другими молодыми парнями.  Его английский стал лучше, он стал больше вовлечен.  Теперь он и другие новички ходят вместе ужинать.  Это хороший знак и новый шаг вперед в его развитии», — заявил Токкет пресс-службе НХЛ.