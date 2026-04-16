Нападающий «Торпедо» Максим Летунов поделился эмоциями от победы над «Металлургом» (3:2 ОТ) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Максим Летунов globallookpress.com

«Какие мысли были перед третьим периодом? Что надо спасать игру, спасать сезон. Задачей было забить быструю шайбу, почувствовать игру. Это получилось. Дальше пошло уже по накатанной. Стали создавать моменты, играть больше в их зоне, это привело к результату.

Ощущается облегчение или заряженность? Скорее, заряженность. Все поверили, что мы можем не только выиграть матч, но и спасти серию. Дальше — больше», — цитирует Летунова «Матч ТВ».

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.