Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал вылет своей команды из Кубка Гагарина после поражения от «Локомотива» (0:4) в четвертой встрече 1/4 финала.

Алексей Василевский globallookpress.com

«Да мы в каждом матче с "Локомотивом" в этой серии бились до конца, были как хорошие моменты, так и плохие. Голов не хватило. Два гола за четыре игры — это очень мало для победы и для прохода в следующий раунд.

Но могу честно сказать, что мы сделали всё, что могли. Мы с пацанами можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Серия завершилась победой «Локомотива» со счетом 4-0.