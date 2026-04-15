Нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз подвел итоги четвертьфинальной серии против «Салавата Юлаева».

Байрон Фрэз globallookpress.com

«Победа в четвертой встрече? Думаю, это наш лучший матч в серии. Все играли правильно, грамотно выполняли свою работу. Мы хотим продолжить в том же духе и в следующей серии.

Как удалось в трех из четырех игр не пропустить? У "Салавата" очень хорошее первое звено. Ремпал — великолепный хоккеист, Родуолд, Броссо, Кузнецов — все эти парни в порядке. Так что нам нужно было сыграть лучше их первого звена. Но Исаев отлично справился. Мы хорошо играли в защите в прошлом году, хорошо играем в защите в этом. Продолжим в том же духе», — цитирует Фрэза «Чемпионат».

Ярославцы выиграли у уфимцев в серии со счетом 4-0 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с победителей пары «Авангард» — ЦСКА.