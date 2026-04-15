Российский голкипер Сергей Бобровский не может договориться по условиям нового контракта с «Флоридой», сообщает ESPN.

По информации источника, ситуация с Бобровским и «Флоридой» «довольно плохая», существует значительная разница между тем, что хочет вратарь, и тем, что клуб готов ему предложить. Высока вероятность, что «Флорида» «пойдет в другом направлении».

Бобровскому 37 лет, его действующий контракт истекает по окончании этого сезона.

Российский голкипер дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).