Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал ход четвертьфинальных противостояний Кубка Гагарина.

«То, что во втором раунде Кубка Гагарина все серии идут со счетом 3:0, стало для меня, как и для всех, конечно, неожиданностью. Теоретически отыграться может любая команда, но я не вижу предпосылок к тому, что кто-то из проигрывающих сможет это сделать. Может быть, ЦСКА, но шансов очень мало.

Если говорить о командах, которые выигрывают серии, то самое большое преимущество, наверное, у "Магнитки" над Нижним Новгородом — там вообще без вариантов. "Ак Барс" с минским "Динамо" просто удивляет. Причём не столько Казань, сколько Минск своей слабой игрой. Что касается серии "Локомотива" и "Салавата Юлаева", Уфа делает всё возможное и играет очень хорошо, но там просто соперник сильнее», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

«Металлург» ведет у «Торпедо», «Ак Барс» лидирует в противостоянии с минским «Динамо». «Локомотив» и «Авангард» также находятся в шаге от полуфинала Кубка Гагарина, обыгрывая в своих сериях «Салават Юлаев» и ЦСКА соответственно.