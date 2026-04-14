Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккейные сливки».

В свою очередь, руководство белорусского клуба опровергло новость об увольнении российского специалиста.

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с "Ак Барсом"

Рекомендуем Вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — написано в пресс-релизе клуба.

Квартальнов возглавляет минчан с 2023-го года. Под его руководством белорусский клуб впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина в 2025-м году и повторил достижение в этом сезоне.

На данный момент «Динамо» проигрывает «Ак Барсу» в серии со счетом 0-3. Следующий матч состоится 15 апреля в Казани.