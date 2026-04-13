Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупное поражение своей команды в третьем матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» (0:4).

«Было стыдновато за команду. Без характера в хоккее делать нечего, характер надо проявлять. С Никитиным когда работали, он рассказывал, что в "Витязе" была пятерка ребят, и драка такая была, а там мальчишка не испугался, перелез со скамейки, пошел, понимая, что там стена…

Очень печально, а другие все моменты уходят на второй план. Кто‑то должен брать на себя (лидерские качества). Ребята из первого звена, кто тащит нас, были немножко чуть не свои, другие не поддержали. Ребят, все уже сказал, что тут мутить, говорить… все понятно.

Мне нечего вообще сказать. Мой первый плей‑офф, где есть бесхарактерность.

Есть ли ваша вина, что у команды нет характера? Она всегда есть у тренера. Не можем, не смогли, не слышат, не видят, кто‑то не хочет, кто‑то спит. Что тут еще говорить?», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:3. Следующая встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Казани.