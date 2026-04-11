Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Металлурга» (1:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Алексей Исаков

«Закончены две выездные игры.  К сожалению, не смогли тут зацепиться.  Будем готовиться к домашним играм.  Приняли решение заменить в составе Яремчука.  Егор Соколов давно не играл, решили выпустить его.  Сложно кого‑то выделять, но он старался, как минимум.  Было несколько моментов, которые он пытался создать индивидуально.  Но надо понимать, что у него не было тонуса.  Кручинин и Бойков работают.  По возможности получат не то что шанс, а будут готовы усилить нашу игру.

Есть два момента.  Первое: "Металлург" проявляет свое мастерство.  Второе: наши ошибки.  Наша задача свести до минимума наши ошибки.  Если будем делать подарки, будем иметь такой результат.  Сегодня их было сделано минимум три», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Металлург» укрепил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.  Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде.