Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Металлурга» (1:4) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Закончены две выездные игры. К сожалению, не смогли тут зацепиться. Будем готовиться к домашним играм. Приняли решение заменить в составе Яремчука. Егор Соколов давно не играл, решили выпустить его. Сложно кого‑то выделять, но он старался, как минимум. Было несколько моментов, которые он пытался создать индивидуально. Но надо понимать, что у него не было тонуса. Кручинин и Бойков работают. По возможности получат не то что шанс, а будут готовы усилить нашу игру.

Есть два момента. Первое: "Металлург" проявляет свое мастерство. Второе: наши ошибки. Наша задача свести до минимума наши ошибки. Если будем делать подарки, будем иметь такой результат. Сегодня их было сделано минимум три», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Металлург» укрепил преимущество в серии до четырех побед — 2:0. Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде.