Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды во 2-м матче четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:2).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Первый период провели неплохо. Во втором соперник воспользовался ошибкой. В третьем хотели сравнять, но не получилось.

Жаровский перестал выходить? Для Саши было тяжеловато выходить после четырех смен. Что делать с тем, что команда не может забить? Туда не пускают. Забей мы один гол, и кто знает, как всё повернулось бы.

Тяжело играть с позиции догоняющего? Всегда приятно играть, когда ты ведёшь в счёте. Это "Локомотив", тяжело нам взломать его оборону.

Устраивает ли игра Кузнецова и остальных лидеров? Это наши лидеры. Меня устраивают как они играют. Мы прошли в плей‑офф благодаря им», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 0:2. Следующая игра между этими командами состоится 12-го апреля в Уфе.