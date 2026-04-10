Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас назвал причины поражения своей команды в первом матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:1).

«Разочаровывающий результат. Мы в каждом матче плей-офф работаем на победу, но сегодня получили хороший урок. Подумаем, извлечём то, что можем извлечь, продолжим биться дальше. Сегодня нам не хватало взаимопонимания, не держалась шайба, были какие-то отскоки. Понятно, что это не может быть оправданием, обе команды играют на одинаковом льду, но где-то нам не хватало коннекта.

Против всех играют жёстко, понятно, что и другие команды играли жёстко, это нормально для плей-офф, второй раунд — это привилегия, надеюсь, мы будем действовать лучше», — передает слова Энаса Чемпионат.

Минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:1. Следующая игра состоится 11-го апреля в Минске.