Пресс-служба клуба «Нью-Джерси Дэвилз» сообщила, что защитник Люк Хьюз получил травму и не сможет играть до конца текущего сезона. Ему предстоит операция, после которой он начнёт реабилитацию в межсезонье.

Подробности травмы не разглашаются. В текущем сезоне Хьюз провел 68 матчей и набрал 35 очков (6 голов и 29 передач). Перед началом сезона 2025/2026 он подписал семилетний контракт на 63 миллиона долларов.

Из-за операции Хьюз, вероятно, не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею 2026 года, который пройдёт с 15 мая в Швейцарии.