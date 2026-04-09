Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о будущем в команде российского форварда Александра Овечкина.

«Мы поддержим Ови.  Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право.  Пусть он не спешит и примет лучшее решение для своей семьи.  Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет вернуться в следующем сезоне, мы примем его с распростёртыми объятиями.  Он наш капитан!  Если же он всё-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем холодного пива.  Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории, и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд.  Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на всё, чего, казалось бы, не мог достичь.  У него была голевая засуха, а потом он забросил девять шайб в 12 играх.  Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон.  Остается лишь качать головой.  В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за сезон, а Ови забивает 30 в 40 лет.  С учётом того, что лига становится лучше и быстрее, он идёт против логики», — цитирует Карбери клубная пресс-служба.

Напомним, что в настоящий момент на руках у 40-летнего Овечкина контракт, который рассчитан до конца текущего сезона НХЛ.  Сам россиянин ранее заявлял, что еще не определился со своим будущим.