Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о будущем в команде российского форварда Александра Овечкина.

«Мы поддержим Ови. Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. Пусть он не спешит и примет лучшее решение для своей семьи. Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет вернуться в следующем сезоне, мы примем его с распростёртыми объятиями. Он наш капитан! Если же он всё-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории, и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд. Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на всё, чего, казалось бы, не мог достичь. У него была голевая засуха, а потом он забросил девять шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается лишь качать головой. В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за сезон, а Ови забивает 30 в 40 лет. С учётом того, что лига становится лучше и быстрее, он идёт против логики», — цитирует Карбери клубная пресс-служба.

Напомним, что в настоящий момент на руках у 40-летнего Овечкина контракт, который рассчитан до конца текущего сезона НХЛ. Сам россиянин ранее заявлял, что еще не определился со своим будущим.