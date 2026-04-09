Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич назвал причины поражения своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга» (3:4).

«Мы действовали не так уверенно, как хотелось бы. У нас ещё есть впереди много игр, будем исправляться. Неудачное начало связываю с паузой — похоже, она на нас плохо повлияла.

Ошибки, которые привели к пропущенным голам, допустили именно мы. Их можно минимизировать за счёт концентрации. Ошибки будут в любом случае, но было много глупых, совсем необязательных потерь шайбы — и в своей зоне, и на выходе — которые можно не допускать», — цитирует Белевича пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» уступает в серии с «Металлургом» со счетом 0:1. Следующая игра между этими командами состоится 11-го апреля в Магнитогорске.