Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Авангарда» (0:3).

«Мы сегодня играли продолжение предыдущей серии. Но здесь другая команда, опыт, мастерство. Этого недостаточно.

В серии со СКА играли на ошибках соперника, а сегодня "Авангард" их не допустил? Конечно, если ты хочешь дождаться ошибки — вставай в очередь. Нужно заставлять соперника ошибаться. Это относится к любой серии.

Чувствую ли реваншистский настрой Костина? Если хочешь обыграть команду, должен от этого запитываться, получать энергию. Это класс игрока, когда ты контролируешь грань», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА уступает в серии с «Авангардом» со счетом 0:1. Следующая встреча состоится 10-го апреля в Омске.